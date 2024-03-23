الداخلية الروسية: منفذو هجوم موسكو لا يحملون الجنسية الروسية

أكدت وزارة الداخلية الروسية، أن منفذي هجوم موسكو لا يحملون الجنسية الروسية؛ وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها.

بوتين يعلن الحداد



وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن الحداد الوطني في روسيا على ضحايا الهجوم الإرهابي الأخير، مؤكدًا: "إننا عملنا على تعزيز الإجراءات الأمنية لتجنب حدوث هجمات أخرى".

وقال الرئيس الروسي، في كلمته عقب هجوم موسكو، والتي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، إن أجهزة الاستخبارات الروسية ستقوم بما يلزم بشأن الهجوم الأخير الذي وقع بقاعة كروكوس سيتي هال بالقرب من العاصمة الروسية موسكو، والذي أسفر عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين.