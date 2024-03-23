السبت 23 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الداخلية الروسية: منفذو هجوم موسكو لا يحملون الجنسية الروسية

الهجوم الإرهابي فى
الهجوم الإرهابي فى روسيا

أكدت وزارة الداخلية الروسية، أن منفذي هجوم موسكو لا يحملون الجنسية الروسية؛ وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها.

بوتين يعلن الحداد


وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن الحداد الوطني في روسيا على ضحايا الهجوم الإرهابي الأخير، مؤكدًا: "إننا عملنا على تعزيز الإجراءات الأمنية لتجنب حدوث هجمات أخرى".

وقال الرئيس الروسي، في كلمته عقب هجوم موسكو، والتي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، إن أجهزة الاستخبارات الروسية ستقوم بما يلزم بشأن الهجوم الأخير الذي وقع بقاعة كروكوس سيتي هال بالقرب من العاصمة الروسية موسكو، والذي أسفر عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين.

 

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القاهرة الإخبارية موسكو الجنسية الروسية هجوم موسكو الداخلية الروسية

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