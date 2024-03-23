السبت 23 مارس 2024
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محمد الباز

توك شو

باحث: هجوم موسكو الإرهابى مقدمة لمرحلة شديدة الخطورة

جريدة الدستور

قال الدكتور آصف ملحم، مدير مركز جي إس إم للأبحاث والدراسات وخبير الشئون الروسية إنّ العملية التي وقعت في موسكو لا يمكن بأي شكل من الأشكال فهمها بشكل مستقل، وهذه عبارة عن حلقة في مسلسل طويل، هذه الحلقة هي البداية، مؤكدًا أن هجوم موسكو الإرهابي مقدمة لمرحلة شديدة الخطورة.

وأضاف الخبير في الشئون الروسية، السبت، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا أمام مرحلة في منتهى الخطورة ليس فقط على روسيا، وإنما على روسيا ومحيطها الحيوي كله بما في ذلك آسيا الوسطى والقوقاز ومنطقة الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية، مشيرًا إلى أنه لا يمكن فهم هذا التفجير على أنه مجرد انتقام أو مجرد عقاب.

وأوضح، أنه عندما تأتي عناصر من أوكرانيا وتريد القيام بعمل إرهابي في روسيا، فمن الأفضل القيام بهذا العمل في جنوب موسكو وليس في شمالها، لأنه من الأقرب الهروب باتجاه أوكرانيا من الجنوب وليس من الشمال.

القاهرة الإخبارية موسكو هجوم موسكو روسيا أوكرانيا

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