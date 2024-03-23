مئات المتظاهرين الإسرائيليين يغلقون الشارع مقابل وزارة الدفاع للمطالبة بصفقة لإعادة المحتجزين

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، بأن مئات المتظاهرين يغلقون الشارع مقابل وزارة الدفاع الإسرائيلية للمطالبة بصفقة لإعادة المحتجزين في غزة؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية.

وفي سياق آخر، قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم السبت، إن مجلس الحرب منح صلاحيات إضافية لوفد التفاوض الإسرائيلي في الدوحة.

وسبق أن عُقدت هدنة بين حركة حماس وإسرائيل بوساطة قطرية مصرية أمريكية استمرت لمدة أسبوع من 24 نوفمبر 2023 حتى الأول من ديسمبر 2023، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة.