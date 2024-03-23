السبت 23 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مئات المتظاهرين الإسرائيليين يغلقون الشارع مقابل وزارة الدفاع للمطالبة بصفقة لإعادة المحتجزين

المتظاهرون الإسرائيليون
المتظاهرون الإسرائيليون

 أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، بأن مئات المتظاهرين يغلقون الشارع مقابل وزارة الدفاع الإسرائيلية للمطالبة بصفقة لإعادة المحتجزين في غزة؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية.

وفي سياق آخر، قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم السبت، إن مجلس الحرب منح صلاحيات إضافية لوفد التفاوض الإسرائيلي في الدوحة.

وسبق أن عُقدت هدنة بين حركة حماس وإسرائيل بوساطة قطرية مصرية أمريكية استمرت لمدة أسبوع من 24 نوفمبر 2023 حتى الأول من ديسمبر 2023، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة.

القاهرة الإخبارية المتظاهرين وزارة الدفاع الإسرائيلية صفقة المحتجزين غزة

مواد متعلقة

هيئة بحرية بريطانية: إصابة سفينة بمقذوف غربى المخا قبالة اليمن

القاهرة الإخبارية: "جالانت" يتوجه لواشنطن غدًا لبحث سير المعارك بغزة وإعادة المحتجزين

الزهار: زيارة جوتيريش لمعبر رفح رد قوى على المشككين فى الجهود المصرية

أبوشامة: مصر تطارد كل بارقة أمل للوصول لوقف كامل لإطلاق النار

الداخلية الروسية: منفذو هجوم موسكو لا يحملون الجنسية الروسية

متحدث فتح: مصر واصلت تقديم الدعم لأهالى غزة.. وزيارة جوتيريش لمعبر رفح ورقة ضغط دولية

عماد الدين حسين: تصريحات جوتيريش تعبر عن ضمير العالم تجاه غزة

جوتيريش: نرفض التهجير القسرى للفلسطينيين من أراضيهم

الأكثر قراءة

عاجل.. سر «الحشاشين».. كيف صنع كريم عبدالعزيز وبيتر ميمى هذه التحفة الفنية؟

مؤشرات أولية.. عبدالحليم علام نقيبًا للمحامين لدورة جديدة

عقب ظهور نتائج الأشعة.. طبيب «الشناوى» يحدد عملية جراحية لـ إمام عاشور

مواعيد عمل البنوك في شهر رمضان 2024.. 4 ساعات يوميًا

عاجل.. اقتصاديون يتوقعون ثبات سعر الدولار بين 40 و45 جنيهًا حتى نهاية 2024

مسلسل الحشاشين الحلقة 13.. صراع عرش السلطنة يشتعل وبزوغ نجم "الصباح"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

أتذكرك

ماجد حبته

استعمال داعش فى روسيا

وائل لطفي

الصيد فى مياه الدراما

محمد عبدالعزيز

إعلانات المؤسسات الخيرية.. وليه لأ؟

علي سعدة

متي يجف فيضان الأقصى؟

د. منى حلمى

كيف أُنفِّذ وصية أمى؟

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية "٢- ٢"

حسين دعسة

الخارجية الأردنية تتابع اعتقال مسلحين اثنين قرب قرية فصائل الفلسطينية اجتازا الحدود الأردنية

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

مفاوضات إسرائيل.. عودة مقيدة لـ 2000 نازح يوميا للشمال وبانتظار رد حماس

الخارجية الفلسطينية تطالب واشنطن بمراجعة تعهد إسرائيل بعدم استهداف المدنيين

متى يمرر "الكبار" فى مجلس الأمن مشروع وقف النار فى غزة؟