السبت 23 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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الفصائل الفلسطينية تعلن وفاة محتجز إسرائيلى نتيجة نقص الدواء والغذاء

محتجز إسرائيلي
محتجز إسرائيلي

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، عن وفاة محتجز إسرائيلي في قطاع غزة، نتيجة نقص الدواء والغذاء؛ حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية. 

 

وأكدت وسائل الإعلام الفلسطينية، أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف محيط مستشفى غزة الأوروبي جنوب شرق خان يونس بقطاع غزة.

 

وقبل قليل، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، بأن مدير السي آي إيه الأمريكية، قدّم لوفدي إسرائيل وحركة حماس مقترحًا لأعداد الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم في صفقة التبادل؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية.

 

وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن الوفد الإسرائيلي وافق على المقترح الأمريكي وحركة حماس لم تقدم ردها بعد.
 

الصورة
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