السبت 23 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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الفصائل الفلسطينية تستهدف ناقلة جند و3 دبابات للاحتلال جنوب مجمع الشفاء بغزة

الفصائل الفلسطينية
الفصائل الفلسطينية

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، أنها استهدفت ناقلة جند تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي بقذيفة جنوب مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة شمال القطاع؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

 

كما استهدفت فصائل المقاومة الفلسطينية، 3 دبابات للاحتلال الإسرائيلي وأوقعوا عددًا من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح جنوب مجمع الشفاء بمدينة غزة.

 

وقبل قليل، أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، عن وفاة محتجز إسرائيلي في قطاع غزة، نتيجة نقص الدواء والغذاء؛ حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

المقاومة الفلسطينية مجمع الشفاء الطبي مدينة غزة قطاع غزة فصائل المقاومة

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