السبت 23 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

قيادي بحماس: إسرائيل ترفض وقف إطلاق النار وعودة النازحين وإدخال المساعدات

غزة
غزة

أكد قيادي في حركة حماس لوكالة الأنباء الفرنسية، أن إسرائيل ترفض وقف إطلاق النار وعودة النازحين وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بلا قيود؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وأوضح القيادي في حماس لوكالة الأنباء الفرنسية، أن المواقف "متباعدة جدا" في المفاوضات مع إسرائيل.

وقبل قليل، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن مدير السي آي إيه الأمريكية، قدّم لوفدي إسرائيل وحركة حماس مقترحًا لأعداد الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم في صفقة التبادل.

وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن الوفد الإسرائيلي وافق على المقترح الأمريكي وحركة حماس لم تقدم ردها بعد.

القاهرة الإخبارية حماس وقف إطلاق النار إسرائيل المساعدات المفاوضات

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