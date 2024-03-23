صدامات في تل أبيب خلال مظاهرات للمطالبة بعزل نتنياهو (فيديو)

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية"، عبر البث الهوائي صدامات في تل أبيب بين عوائل المحتجزين الإسرائيليين في غزة وقوات شرطة الاحتلال الإسرائيلي خلال مظاهرة مطالبين فيها بضرورة عزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والإطاحة به من منصبه.

وأفادت القاهرة الإخبارية، أن هنالك إشعال للنيران في إطارات السيارات وإضرام النيران أيضًا في الحواجز الحديدية من جانب المتظاهرين المحتجين الذين تحولت وقفتهم من المطالبة بصفقة تبادل إلى عزل نتنياهو والإطاحة به والمتهم من جانبهم بالتلكوء في إنجاز صفقة لتبادل الأسرى حفاظًا على مسيررته السياسية.

ويخرج أسر وذوي المحتجزين لدى فصائل الماقومة الفلسطينية كل ليلة سبت للمطاللبة بضورة التحرك لإتمام صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين، لكن الأمور تغير للتحول إلى مطالبات سياسية ترمي إلى عزل نتنياهو والتعجيل لإجراء انتخابات مبكرة.

وأغلق مئات المتظاهرين الإسرائيليين الشارع مقابل وزارة الدفاع الإسرائيلية للمطالبة بصفقة لإعادة المحتجزين في غزة.