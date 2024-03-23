القاهرة الإخبارية: الوفد الإسرائيلي سيعود لتل أبيب الليلة ورد حماس خلال 48 ساعة

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، بأن رؤساء الوفد الإسرائيلي المفاوض سيعودون الليلة إلى إسرائيل ورد حماس على اقتراح التسوية الأمريكي لن يصل إلا خلال 24-48 ساعة؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية.

وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن عودة رؤساء الوفد إلى إسرائيل قد تدل على عدم إحراز تقدم أو تحمل إشارة بشأن رد حماس على مقترح واشنطن.

وقبل قليل، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن مدير السي آي إيه الأمريكية، قدّم لوفدي إسرائيل وحركة حماس مقترحًا لأعداد الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم في صفقة التبادل، حيث وافق الوفد الإسرائيلي على المقترح الأمريكي وحركة حماس لم تقدم ردها بعد.