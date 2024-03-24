فتح: نتنياهو يحاول إذلال الشعب الفلسطينى ويستخدم ورقة المساعدات كنقطة ضغط

قال صبري صيدم، نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول إذلال الشعب الفلسطيني ويستخدم ورقة المساعدات كنقطة ضغط رئيسية.

وأضاف نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، السبت، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن نتنياهو حول هذه النقطة إلى جزء أساسي من الحوار باعتبار أن وقف إطلاق النار أو أي من الخطوات العملية على الأرض ستكون مقرونة بادخال المساعدات لتكون هذه المساعدات بمثابة المكافأة للشعب الفلسطيني وهذا يعني أنه لا مجال للإقناع بأن نتياهو ينحو باتجاه اي اتفاق ويريد أن يكمل العملية العسكرية في رفح ويضع العثرات تباعًا أمام عملية تفاوضية وأمام أي جهد مصري حقيقي باتجاه أن يصل كل الأطارف لاتفاق معين يحقن الدماء ويوقف هذه العملية العسكرية.

وأكد، أن نتنياهو يريد أن يضع هذه العثرات حتى يكون أمامه الذريعة الكبرى نحو استكمال العملية العسكرية لأن مشروعه من أساسًا قائم على ترحيل الفلسطينيين ليس إلا.