الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الحوثيون: نفذنا 6 عمليات عسكرية خلال الساعات الـ72 الماضية بالصواريخ والمُسيّرات

الحوثيون
الحوثيون

أعلنت جماعة الحوثيين في اليمن عن تنفيذ 6 عمليات عسكرية خلال الـ72 ساعة الماضية، بالصواريخ الباليستية، وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وفي وقت سابق، أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها اشتبكت مع 6 طائرات مُسيرة للحوثيين فوق البحر الأحمر، وتم تدمير 5 منها، حسب خبر عاجل أوردته "القاهرة الإخبارية".

كما أوضحت القيادة المركزية الأمريكية تدمير مُسيرة من اثنتين أطلقهما الحوثيون باتجاه البحر الأحمر، ولا أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات في سفن قريبة.

 

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القاهرة الإخبارية الحوثيين اليمن عمليات عسكرية الصواريخ الباليستية

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