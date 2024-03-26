الثلاثاء 26 مارس 2024
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الصحة الفلسطينية: الطواقم الطبية والمرضى المحاصرون يناشدون التدخل العاجل لإنقاذهم

جريدة الدستور

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن الطواقم الطبية والمرضى المحاصرون يكررون مناشدتهم المؤسسات الأممية والمجتمع الدولي التدخل العاجل لإنقاذ أرواحهم، وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وقبل قليل، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الاحتلال ارتكب 8 مجازر في قطاع غزة، راح ضحيتها 81 شهيدا و93 مصابا خلال 24 ساعة، ما رفع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 32414 شهيدا، و74787 مصابا منذ 7 أكتوبر، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم وتوفير الحماية الدولية للمستشفيات والمراكز

وحذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من استغلال إسرائيل الانشغال الدولي بقضية رفح في ارتكاب المزيد من المجازر الجماعية، واستكمال مخططات الإبادة للمدنيين وتهجيرهم من شمال ووسط القطاع، بما في ذلك تدمير المستشفيات المتواجدة في تلك المناطق وإخراجها عن الخدمة.

القاهرة الإخبارية الصحة الفلسطينية المؤسسات الأممية الطواقم الطبية المحاصرون المرضى

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