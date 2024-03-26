عضو "العموم البريطاني": وقف إرسال الأسلحة إلى إسرائيل خيار مطروح

قال أفضال خان، عضو مجلس العموم البريطاني، إن وقف إرسال الأسلحة إلى إسرائيل خيار مطروح لدينا لا سيما بعد قرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف عضو مجلس العموم البريطاني، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الحكومة البريطانية مترددة بشأن إرسال مزيد من الأسلحة إلى إسرائيل، وعلينا مسؤولية لفرض عقوبات ضد إسرائيل، موضحًا أن الولايات المتحدة الأمريكية هي المصدر الرئيسي للأسلحة لإسرائيل.

وأكد أن الحكومة الإسرائيلية تعرقل جهود الإغاثة الإنسانية بقطاع غزة وهو أمر غير مقبول.

وأعلن رفضه للتهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة ويجب إعادتهم إلى منازلهم بشكل فوري.