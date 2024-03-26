الخوف من المستقبل.. أسباب جعلت أثرياء أمريكا يبحثون عن جنسية أخرى

قال مجيد بودن، الخبير الاقتصادي، إن هناك تغيير في مفهوم اقتناء جنسية ثانية، لأن في الولايات المتحدة الأمريكية كان من يتحصل على أو يريد الحصول على جنسية ثانية يكون نوعًا ما خان البلد.

وأضاف بودن، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “المراقب”، المُذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن هذه النظرية التي كانت موجودة في القرن التاسع عشر، لأن أمريكا هي بلد هجرة وكانت هي التي تحتوي على الذين هربوا أو فروا من أوروبا وأرادوا حياة أفضل في أمريكا وبالتالي أن من يريد الذهاب إلى بلد آخر يعتبر شيء مخالف في الاتجاه العام.

وأوضح، أنه عقب جائحة كوفيد 19 رأى الأمريكيون وخاصة الذين لهم ثورة أمريكيا، أن جواز السفر الأمريكي لا يسمح لهم بالذهاب إلى أوروبا، ولكن لو كان لهم جوازًا سفرًا أوروبيا يمكن أن يدخلوا إلى أوروبا أيام الجائحة، بجانب الخوف مما هو قادم على الرغم من حاملي الجنيسة الأمريكية له الحماية الكبيرة، إلا أن هناك مخاوف كثيرة جعلت أثرياء أمريكا يبحثون عن جنسية أخرى.