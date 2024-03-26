"الخارجية الصينية": قرارات مجلس الأمن ملزمة وعليه متابعة الوضع فى غزة

أكدت وزارة الخارجية الصينية، أن قرارات مجلس الأمن الدولي ملزمة وعليه متابعة الوضع في قطاع غزة عن كثب؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ودعت الخارجية الصينية، مجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراءات لضمان تنفيذ قرار وقف إطلاق النار في غزة بشكل كامل، بما في ذلك منع العملية في رفح الفلسطينية.

كان مجلس الأمن، قد اعتمد مشروع قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، الأمر الذي يعتبر نصرًا للقضية الفلسطينية، ويسهم في إيقاف سيل الدماء في القطاع المنكوب.



