الثلاثاء 26 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ما الذي ستفعله إسرائيل بعد قرار مجلس الأمن الدولي؟.. خبير شؤون إسرائيلية يُجيب

فضل طهبوب
فضل طهبوب

قال فضل طهبوب، خبير الشؤون الإسرائيلية، أن الحكومة الإسرائيلية غير منسجمة مع بعضها البعض، والمتطرفين في الحكومة الإسرائيلية يحاولون أن يفرضوا رأيهم على رئيس الوزراء الإسرائيلي، والذي بدوره يحاول أن يفرض على الولايات المتحدة سياسته، ومن هنا بدأ الخلاف الإسرائيلي الأمريكي يتفاقم قليلا، وكان هناك تلميحات سابقة أن أمريكا غير مرتاحة لسياسة نتنياهو لكن ملتزمة بحماية إسرائيل والدفاع عنها.

نتنياهو يحاول فرض سياسته على أمريكا

وأضاف "طهبوب"، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة له على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه في النهاية يحاول نتنياهو أن يفرض سياسته على الولايات المتحدة، وهذه قضية غير ممكنة، وأرسلوا أكثر من إشارة حول هذا الموضوع، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في زيارته الأخيرة فشل في إقناع رئيس الحكومة الإسرائيلية للاستماع للولايات المتحدة وسياساتها حول موضوع دير البلح في غزة وإدخال المساعدات للمواطنين.

وأوضح، أن موقف نتنياهو واضح تماما بأنه يرغب في فرض موقفه على الولايات المتحدة، وكأنها حكومته وليس حكومة جو بايدن، ولا يمكن الاستمرار في حرب لمدة 5 أشهر دون المساعدة الأمريكية العسكرية، والتي كانت واضحة تماما بجسر جوي مستمر بجانب السفن والذخائر، وبالتالي لن تستطيع إسرائيل القيام بأي عمل عسكري كبير دون دعم أمريكا.

القاهرة الإخبارية الحكومة الاسرائيلية نتنياهو أمريكا الخلاف الإسرائيلي الأمريكي إسرائيل الولايات المتحدة

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