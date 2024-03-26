روسيا: يجب أن يؤدي قرار وقف إطلاق النار في غزة لمنع عملية إسرائيلية في رفح

قالت وزارة الخارجية الروسية، إن قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يجب أن يؤدي إلى منع العملية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأوضحت الخارجية الروسية، أن موسكو ترجح أن يسهم قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في تهدئة العنف بقطاع غزة.

كان مجلس الأمن، قد اعتمد مشروع قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، الأمر الذي يعتبر نصرًا للقضية الفلسطينية، ويسهم في إيقاف سيل الدماء في القطاع المنكوب.



