الثلاثاء 26 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

روسيا: يجب أن يؤدي قرار وقف إطلاق النار في غزة لمنع عملية إسرائيلية في رفح

غزة
غزة

قالت وزارة الخارجية الروسية، إن قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يجب أن يؤدي إلى منع العملية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأوضحت الخارجية الروسية، أن موسكو ترجح أن يسهم قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في تهدئة العنف بقطاع غزة.

كان مجلس الأمن، قد اعتمد مشروع قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، الأمر الذي يعتبر نصرًا للقضية الفلسطينية، ويسهم في إيقاف سيل الدماء في القطاع المنكوب.


 

الخارجية الروسية مجلس الأمن رفح قطاع غزة وقف إطلاق النار

مواد متعلقة

"أونروا": قرار إسرائيل بمنع وصول قوافل الوكالة لشمال غزة يعرض المدنيين لخطر الموت

الدفاع الروسية: دمرنا مدفع هاوتزر من طراز FH70 تابعًا للجيش الأوكرانى

الحوثيون: نفذنا 6 عمليات عسكرية خلال الساعات الـ72 الماضية بالصواريخ والمُسيّرات

“فضائح الظلام"..  كيف واجه الإمام الغزالي فرقة الحشاشين وأظهر حقيقتهم؟

فتح: نتنياهو يحاول إذلال الشعب الفلسطينى ويستخدم ورقة المساعدات كنقطة ضغط

القاهرة الإخبارية: 6 شهداء جراء قصف الاحتلال منزلًا فى مدينة دير البلح

القاهرة الإخبارية: روسيا لا تصدق تبنى داعش هجوم موسكو وتشير لـ"أوكرانيا"

قيادى بحماس: إسرائيل ترفض وقف إطلاق النار وعودة النازحين وإدخال المساعدات

الأكثر قراءة

نكشف قائمة الأهلى المسافرة إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا فى دورى الأبطال

"المقابر.. هدف للنبش أم للسرقة؟" الداخلية تكشف غموض الحوادث الأخيرة

جوميز يستقر على حارس الزمالك أمام مودرن فيوتشر فى الكونفيدرالية (خاص)

بعد 22 عامًا.. مدحت شلبى يعتذر عن تعليقه الشهير "بيبو وبشير" (فيديو)

زيلينسكى يقيل سكرتير مجلس الأمن القومى

يهدف خفض نفقات الصيانة.. تصوير جوى لمشروع حاجز الأمواج الغربى بميناء دمياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (1)

عبد الرحيم طايع

صيام العبادة وصيام العادة

مدحت بشاى

فى ذكرى ميلاد محمد غنيم حكيم الكُلى المصرى العالمى

حسين دعسة

2728.. رقم فى ذاكرة مجلس الأمن.. مَنْ يوقف حرب إبادة غزة؟

وائل لطفي

بسبب السياسة لا الدين!

محمد رفعت

أيام الفساد!

ماجد حبته

موقف ألمانيا الحرج!

حسين دعسة

تظاهرة في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان تضامنا مع قطاع غزة

صور

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية: قرار مجلس الأمن أدى لعزلة غير مسبوقة لإسرائيل

بنيامين نتنياهو فى "المصيدة".. خطة للإطاحة بـ"سفاح غزة"

لعنة غزة.. 60% من مصابى جيش الاحتلال الإسرائيلى يعانون من مشاكل عقلية