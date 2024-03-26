الثلاثاء 26 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

باحث: "داعش" كان يعانى من نقص التمويل وتلقى الدعم لتنفيذ هجوم موسكو

هجوم موسكو
هجوم موسكو

قال صدقي عثمان، الباحث في الشئون الروسية، إن تنظيم داعش أعلن مسئوليته عن عميلة موسكو وهو نفسه المسئول عن عملية طهران وحتى جميع العمليات الإرهابية التي وقعت خلال السنوات الأربع الأخيرة في العالم. 

وأضاف عثمان، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يجب الإشارة إلى عدة نقاط قد تختلف فيها هذه العمليات وأهمها نقطة الانتحاريين، مشيرًا إلى أن منفذي هجمات موسكو الأخيرة لم يكونوا بالانتحاريين على عكس التفجيرات التي وقعت في طهران وفي باريس أو حتى في مانشستر.

وأوضح أن هذه المجموعة حاولت الفرار إلى وجهة محددة وهي الأراضي الأوكرانية، مؤكدًا أن تنظيم داعش الإرهابي يعاني نقص التمويل، وتم دعمه لتنفيذ عملية كروكوس الإرهابية..

القاهرة الإخبارية مطروح للنقاش داعش داعش خراسان هجمات موسكو

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