القاهرة الإخبارية| وزير الدفاع الأمريكى لنظيره الإسرائيلى: "حماية الفلسطينيين أمر أخلاقى"

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، بأن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أكد لنظيره الإسرائيلي يوآف جالانت أن حماية الفلسطينيين من الأذى أمر أخلاقي واستراتيجي؛ وفقًا لتصريحات نقلتها وكالة "رويترز".

وقبل قليل، أكدت الرئاسة الفلسطينية أن الدعم العسكري والمظلة السياسية التي توفرها الولايات المتحدة الأمريكية إلى إسرائيل لم يتغيرا بما يؤدي إلى وقف العدوان على الشعب الفلسطيني؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضحت الرئاسة الفلسطينية أن قرار مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة أدى إلى عزلة دولية غير مسبوقة لإسرائيل.