منسق عملية السلام بالشرق الأوسط: إسرائيل تغولت فى استخدام الأسلحة الفتاكة ضد الفلسطينيين

أكد تور وينسلاند، المنسق الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط، أن إسرائيل استخدمت الأسلحة الفتاكة بشكل متزايد ضد الفلسطينيين، مشيرًا إلى أنه يجب التحقيق بشكل مستقل ومفصل في الاتهامات الموجهة لموظفي وكالة أونروا.

وأضاف المنسق الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول القضية الفلسطينية، نقلتها قناة القاهرة الإخبارية"، أن نظام الرعاية الصحية تهدم وهناك قيود على العمل الميداني الإنساني وخطوط الإمداد في قطاع غزة متابعا: "فجعت من حجم الدمار الذي حدث بسبب الهجوم الإسرائيلي على غزة وليس هناك تبرير لهذا العقاب الجماعي على سكان غزة".

وأوضح المنسق الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط، أنه يجب أن تمتنع كل الأطراف عن تأجيج التوتر، مؤكدًا أن المستوطنات الإسرائيلية في الصفة العربية ليس لها أساس شرعي.