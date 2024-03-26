"حياة كريمة" يشارك في تكية الخير بمبلغ مالي لزيادة عدد الوجبات

شارك برنامج "حياة كريمة"، المذاع عبر قناة DMC في تكية الخير بحلوان والتي تقوم بإعداد وجبات بشكل مستمر على مدار العام، وتكثف جهودها خلال شهر رمضان.

والتقى برنامج حياة كريمة مع أحد العاملين بتكية الخير، حيث أكد أن العمل في تكية حلوان جاري بشكل يومي في رمضان، أما في غير رمضان، فيكون العمل يوم ويوم وحسب الدعم المقدم، منوهًا إلى أن تكية الخير مؤسسة خيرية مشهّرة بوزارة التضامن.

وأوضح أن أهل الخير هم من يتكفلون بثمن الوجبات، مشيرًا إلى أن هذه الوجبات تذهب إلى أطفيح والعياط، وكذلك يتم إيصالها للقرى.

وتابع "متعتي وشغفي في العطاء، أنا موظف وبخلص الساعة 2 ومش بعمل حاجة تاني"، لافتًا إلى أنهم يقومون بإخراج 250 إلى 800 وجبة، إلا أنهم يتمنون تقديم 5 آلاف وجبة في اليوم، لافتًا إلى أنه بعد رمضان تقل الوجبات وتنشط مرة أخرى في العشر الأوائل من ذي الحجة، وتنشط أيضا أيام المواسم.

وذكر أن المكان إيجار ويساهم صاحب المكان بشئ رمزي، مضيفا أنهم أجروا دراسة على الحالات، حيث المؤسسة تتكفل بـ450 أسرة ولو متوسط الأسرة 3 أفراد يأكلون 120 شخص ولا يستطيعون ذلك، ويتم الإطعام بالتناوب.

وأهدى برنامج حياة كريمة للشاب ميدالية أبطال حياة كريمة، كما قدم مبلغًا ماليًا لزيادة عدد الوجبات في تكية الخير بحلوان.