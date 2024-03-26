ماجد عبدالفتاح: إسرائيل مسئولة عن تنفيذ قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار

قال السفير ماجد عبدالفتاح، المندوب الدائم لجامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، إن تنفيذ قرارات الأمم المتحدة يمر بمراحل متدرجة، واعتماد القرار 2728 بالأمس تم من قبل مجلس الأمن الدولي، مشيرًا إلى أن هذا القرار صادر تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف “عبدالفتاح” خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك التزاما على كل من يخاطبه هذا القرار وهو التزام على إسرائيل فهي وحدها المخاطبة بأحكام هذا القرار، لأن الجانب الفلسطيني توقف عن أي عمليات منذ فترة، وبالتالي فإن إسرائيل هي التي يقع عليها العبء في تنفيذ هذا القرار تنفيذًا لأحكام المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح أن على إسرائيل تنفيذ أحكام القرار الصادر من مجلس الأمن الدولي أمس.