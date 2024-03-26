لسداد ديونه.. حياة كريمة يهدي عامل دليفري 100 ألف جنيه

التقى برنامج حياة كريمة المُذاع عبر قناة “dmc” بشاب يعمل في توصيل الطلبات للمنازل "دليفري"، عبر دراجته، مؤكًدا أنه يعمل دليفري منذ ستة أشهر ويعمل 12 ساعة ليسدد ديونه.

وأكد الشاب، أن والده توفى وهو فى الصف السادس الابتدائى، فقرر العمل ليسدد قروضه وجمعياته 160 ألف جنيه لبناء منزلهم.

وأوضح، أنه يتقاضى من 100 لـ 300 جنيه يوميًا، ورفض تقاضي 500 جنيه ثمن التوصيل، باعتبارهم مبلغًا كبيرًا، ومنحه لسيدة طلبت طعاما لأبنائها بمبلغ 440 جنيها.

وعقب اختبار الذي أجراه له البرنامج حول مساعدته للآخرين، قدّم برنامج حياة كريمة للشاب ميدالية أبطال حياة كريمة، لمساعدته الآخرين، ومنحه مبلغ 100 ألف جنيه مكافأة من المؤسسة ليسدد ديون وقروض.