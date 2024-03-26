القاهرة الإخبارية: استشهاد 12 شخصا بينهم أطفال بغارة جوية جنوب غزة

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، باستشهاد 12 شخصًا بينهم أطفال بغارة جوية إسرائيلية استهدفت خيمة عائلة نازحة في المواصي جنوب قطاع غزة؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية.

وفي سياق آخر، أكدت الرئاسة الفلسطينية، أن الدعم العسكري الأمريكي والمظلة السياسية التي توفرها الولايات المتحدة الأمريكية إلى إسرائيل لم يتغيرا بما يؤدي إلى وقف العدوان على الشعب الفلسطيني؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأوضحت الرئاسة الفلسطينية، أن قرار مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة أدى إلى عزلة دولية غير مسبوقة لإسرائيل.