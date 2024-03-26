الثلاثاء 26 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

القاهرة الإخبارية: استشهاد 12 شخصا بينهم أطفال بغارة جوية جنوب غزة

شهداء غزة
شهداء غزة

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، باستشهاد 12 شخصًا بينهم أطفال بغارة جوية إسرائيلية استهدفت خيمة عائلة نازحة في المواصي جنوب قطاع غزة؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية.

 

وفي سياق آخر، أكدت الرئاسة الفلسطينية، أن الدعم العسكري الأمريكي والمظلة السياسية التي توفرها الولايات المتحدة الأمريكية إلى إسرائيل لم يتغيرا بما يؤدي إلى وقف العدوان على الشعب الفلسطيني؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأوضحت الرئاسة الفلسطينية، أن قرار مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة أدى إلى عزلة دولية غير مسبوقة لإسرائيل.

القاهرة الإخبارية غارة جوية المواصي قطاع غزة اطفال

مواد متعلقة

مستشار الرئيس الأوكرانى لـ"القاهرة الإخبارية": ليس لنا أى دخل فى هجوم موسكو

كاتب صحفى: كل أعداء روسيا تجمعوا الآن فى أوكرانيا

لسداد ديونه.. حياة كريمة يهدى عامل دليفرى 100 ألف جنيه

باحث: تنظيم داعش ينتعش بالدول التى لا تسيطر على حدودها

"حياة كريمة" يشارك في تكية الخير بمبلغ مالي لزيادة عدد الوجبات

مندوبة بريطانيا: الفلسطينيون يواجهون معاناة إنسانية لا وصف لها في غزة

العاهل الأردنى: يجب وقف عنف المستوطنين والتصعيد الذى سيدفع بالمنطقة نحو الهاوية

البيت الأبيض: سنواصل عمليات الإنزال الجوى للمساعدات على غزة

الأكثر قراءة

بكاء التوأم حسن خلال النشيد الوطني للمنتخب فى نهائى كأس العاصمة

مسلسل المعلم الحلقة 16.. المعلم قلاش يعترف لـ"مصطفى شعبان" بحقيقة مخدارت والده

لماذا يختلف أداء محمد صلاح مع المنتخب عن ليفربول؟ مدحت شلبي يُجيب

قبول طلب أسرة عبدالحليم حافظ لوقف إعلان دقوا الشماسى

الغرف التجارية تستجيب للمبادرة الحكومية: تخفيضات على السلع الغذائية والاستراتيجية تصل لـ30%

رياض الخولى يطلب الزواج من دينا فؤاد فى الحلقة 16 بمسلسل "حق عرب".. والأحداث تزداد تشويقا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

تنشيط الذاكرة بين الكبار

ماجد حبته

جدوى قرار مجلس الأمن

وائل لطفي

التاجر «الوغد»

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (1)

عبد الرحيم طايع

صيام العبادة وصيام العادة

مدحت بشاى

فى ذكرى ميلاد محمد غنيم حكيم الكُلى المصرى العالمى

حسين دعسة

2728.. رقم فى ذاكرة مجلس الأمن.. مَنْ يوقف حرب إبادة غزة؟

وائل لطفي

بسبب السياسة لا الدين!

صور

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تقرأ إسرائيل موقف واشنطن فى مجلس الأمن ضد قرار وقف الحرب؟

الرئاسة الفلسطينية: قرار مجلس الأمن أدى لعزلة غير مسبوقة لإسرائيل

بنيامين نتنياهو فى "المصيدة".. خطة للإطاحة بـ"سفاح غزة"