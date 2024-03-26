مستشار الرئيس الأوكرانى لـ"القاهرة الإخبارية": ليس لنا أى دخل فى هجوم موسكو

أكد مستشار الرئيس الأوكراني، ميخائيل بودولياك، أن أوكرانيا ليس لها أي دخل في الهجوم الذي وقع في موسكو.

وأضاف مستشار الرئيس الأوكراني، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن روسيا ليس لديها أي دليل بشأن ضلوع أوكرانيا في الهجوم الإرهابي بموسكو.



نحتاج مزيدًا من الأسلحة الثقيلة

وأوضح، أن بلاده بحاجة إلى أسلحة وذخيرة ثقيلة وصواريخ بمدى أكثر من 500 كيلومتر تمكنهم من الوقوف أمام روسيا التي تحصل على ذخيرة من كوريا الشمالية، إضافة إلى حاجتها إلى تحالفات بين المنتجين العسكريين من جميع الجهات واستثمارات في مجال المُسيرات في المقام الأول.



وأكد أن الأكثر أهمية بالنسبة لنا سرعة إمدادنا بأنواع معينة من الأسلحة بالكميات المطلوبة، مشيرًا إلى أنه ليست هناك مؤشرات حتى الآن على كيفية تطورات الجبهة العسكرية بعد الهجوم قرب موسكو.

ونوّه بأنه عند تزويد أوكرانيا بطائرات إف 16 ستتغير الصورة، ولا بد من فرض عزلة على روسيا، مؤكدًا أن روسيا تريد أن تدمر القانون الدولي وتفرض هيمنتها بالقوة وهذا أمر غير مسموح به.

وأوضح مستشار الرئيس الأوكراني، أن روسيا لو انتصرت في هذه الحرب ستواصل الزحف على بقية الدول.