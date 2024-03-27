الأربعاء 27 مارس 2024
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فصائل فلسطينية: تمكنا من قنص جندى إسرائيلى فى محيط مجمع الشفاء الطبى

فصائل فلسطينية
فصائل فلسطينية

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم، عن قنص جندي إسرائيلي في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة شمال القطاع؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق آخر، قالت "دانا أبوشمسية"، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن اجتماع وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت يأتي على وقع التوتر الشديد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وخاصة وتزامنًا مع تمرير مشروع وقف إطلاق النار وعدم استخدام الولايات المتحدة لحق النقض.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أن إسرائيل واجهت ذلك بمنع إرسال الوفد الذي طلبه بايدن بشكل شخصي أثناء المكالمة الهاتفية مع نتنياهو، وفي نفس الوقت كان جالانت متواجدًا في الولايات المتحدة يجري مشاورات أمنية مع كبار مسئولي البيت الأبيض وكان آخرها لقاءه مع أوستن.

القاهرة الإخبارية مجمع الشفاء الطبي المقاومة الفلسطينية قنص غزة

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