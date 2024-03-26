الأربعاء 27 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

«زلزال الحريديم» يضرب إسرائيل.. وعائلات المحتجزين: نتنياهو يواجه أسوأ كوابيسه

عائلات المحتجزين
عائلات المحتجزين

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة “القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة إن عائلات المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية ومجموعة من الإسرائيليين قاموا بإغلاق شارع آيلون بتل أبيب الرئيسي الذي يريط جميع بلدات تل أبيب الكبرى، حيث إنهم قاموا بإغلاق هذا الشارع احتجاجًا على عدم التوصل إلى صفقة تبادل جديدة واتهام رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه يماطل لعدم الوصول لصفقة تبادل. 

أضافت أبو شمسية، الثلاثاء، من خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أنه تم إلغاء الجلسة الحكومية الأسبوعية والتي كان من المتوقع فيها تمرير مشورع ومسودة قانون جديد بديل عن قانون التجنيد الإسرائيلي ولكن بسبب عدم موافقة ألأغلبية من وزارء الحكومة اِلإسرائيلية كان هناك إلغاء لهذه الجلسةز

وأوضح أن نتنياهو تقدم بمسودة قانون تقول بأنه سيتم إرجاء هذا المشروع أو تنفيذ مشروع القانون حتى 3 سنوات ولم يقوم بتحديد الفترة الزمنية الإلزامية التي سيبدأ فيها القانون الإسرائيلي بإدخال اليهود المتدينين أي الحريديم إلى الخدمة العسكرية الإسرائيلية بل رفع متوسط أعمار المنضمين للخدمة العسكرية من الحريديم من 26 عام وحتى سن 35ز

أكدت أن هذا الأمرأثار غضب بيني جانتس وغادي إيزنكوت ويائير لابيد وغيرهم من الساسة والوزراء من الحكومة الإِسرائيلية وقالوا بأن هنالك عدم مساواة في توزيع العبء وخاصة في الوقت الذي يعاني منه الجيش الإسرائيلي من نقص في أعداد قواته سواء النظامية أو حتى في الوقت الذي ترك فيه ضباط وجنود الاحتياط أعمالهم والوضع الاقتصادي في تردي بسبب تركهم أعمالهم والتحاقهم في هذا الجيش.

القاهرة الإخبارية المحتجزين المقاومة اليهود المتدينين الحريديم الخدمة العسكرية تل أبيب صفقة تبادل نتنياهو

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: الاحتلال يقصف عدة منازل فى رفح

القاهرة الإخبارية: استشهاد 12 شخصا بينهم أطفال بغارة جوية جنوب غزة

مستشار الرئيس الأوكرانى لـ"القاهرة الإخبارية": ليس لنا أى دخل فى هجوم موسكو

كاتب صحفى: كل أعداء روسيا تجمعوا الآن فى أوكرانيا

لسداد ديونه.. حياة كريمة يهدى عامل دليفرى 100 ألف جنيه

باحث: تنظيم داعش ينتعش بالدول التى لا تسيطر على حدودها

"حياة كريمة" يشارك في تكية الخير بمبلغ مالي لزيادة عدد الوجبات

مندوبة بريطانيا: الفلسطينيون يواجهون معاناة إنسانية لا وصف لها في غزة

الأكثر قراءة

أول تعليق من "حماس" على اغتيال مروان عيسى

بكاء التوأم حسن خلال النشيد الوطني للمنتخب فى نهائى كأس العاصمة

كرواتيا ينهى آمال الفراعنة للعودة للنتيجة بهدفين فى نهائى كأس العاصمة

أمين صندوق الزمالك يكشف حقيقة تصريحات "كهربا" حول الغرامة

قبول طلب أسرة عبدالحليم حافظ لوقف إعلان دقوا الشماسى

مسلسل المعلم الحلقة 16.. المعلم قلاش يعترف لـ"مصطفى شعبان" بحقيقة مخدارت والده

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

تنشيط الذاكرة بين الكبار

ماجد حبته

جدوى قرار مجلس الأمن

وائل لطفي

التاجر «الوغد»

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (1)

عبد الرحيم طايع

صيام العبادة وصيام العادة

مدحت بشاى

فى ذكرى ميلاد محمد غنيم حكيم الكُلى المصرى العالمى

حسين دعسة

2728.. رقم فى ذاكرة مجلس الأمن.. مَنْ يوقف حرب إبادة غزة؟

وائل لطفي

بسبب السياسة لا الدين!

صور

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تقرأ إسرائيل موقف واشنطن فى مجلس الأمن ضد قرار وقف الحرب؟

الرئاسة الفلسطينية: قرار مجلس الأمن أدى لعزلة غير مسبوقة لإسرائيل

بنيامين نتنياهو فى "المصيدة".. خطة للإطاحة بـ"سفاح غزة"