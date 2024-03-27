الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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لبنان يعلن إرسال 22 شكوى ضد إسرائيل لمجلس الأمن منذ بدء اعتداءات إسرائيل

مجلس الأمن
مجلس الأمن

قالت وزارة الخارجية اللبنانية، إنها أرسلت 22 شكوى ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن منذ بدء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان في أكتوبر الماضي.

وأكدت، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن الشكاوى التي قدمتها لمجلس الأمن توثق خروقات إسرائيل للقرار 1701 وتحث أعضاء المجلس على إدانة الاعتداءات، مطالبة مجلس الأمن بوقف انتهاكات إسرائيل للسيادة اللبنانية ومنع نشوب حرب إقليمية واسعة النطاق.

وأشارت إلى أنه تم طرح خارطة طريق وتصور لتحقيق استقرار مستدام في الجنوب اللبناني.

مجلس الأمن الاعتداءات الإسرائيلية الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان الخارجية اللبنانية

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