"بن غفير": بايدن مخطئ فى سعيه للضغط على إسرائيل

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يُفضِّل نهج عضوة مجلس النواب الأمريكي رشيدة طليب، وزعيم حركة حماس في غزة يحي السنوار، على نهج رئيس الوزارء بنيامين نتنياهو، وبن غفير.

وأضاف خلال حديثه لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلتها قناة "الغد" الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن بايدن كان مخطئًا للغاية من خلال سعيه للضغط على إسرائيل.

وصرَّح "بن غفير": "بايدن سعى لفرض قيود على إسرائيل والحديث عن حقوق الطرف الآخر بمن فيهم "حماس".. إنهم يريدون تدميرنا".