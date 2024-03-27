قوات الاحتلال تواصل تدمير المنازل في محيط مجمع الشفاء

أكد الإعلام الفلسطيني، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي حرقت 10 منازل وبنايات سكنية في محيط مجمع الشفاء غرب مدينة غزة، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

جيش الاحتلال يواصل حرق وتدمير المنازل في محيط مجمع الشفاء الطبي

وفي وقت سابق، حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من استغلال إسرائيل الانشغال الدولي بقضية رفح في ارتكاب المزيد من المجازر الجماعية واستكمال مخططات الإبادة للمدنيين وتهجيرهم من شمال ووسط القطاع، بما في ذلك تدمير المستشفيات المتواجدة في تلك المناطق وإخراجها عن الخدمة.

وأضافت الوزارة، أن الأمر يستدعي تدخلًا دوليًا عاجلًا لحماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية وتوفير الحماية الدولية للمستشفيات والمراكز، التي تعنى بالشئون الإنسانية لهم، وفقًا لفضائية الغد الإخبارية، نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية.