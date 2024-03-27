اليوم.. رئيسة وزراء إيطاليا تزور لبنان لبحث خفض التصعيد على الحدود

قال أحمد سنجاب، مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية" من العاصمة اللبنانية بيروت، إن هناك زيارة مرتقبة من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ملوني إلى العاصمة اللبنانية، اليوم الأربعاء، وذلك للمرة الأولى؛ لبحث عدد من الملفات السياسية مع القادة في لبنان.

وأضاف أنه من المقرر أن تعقد "ملوني" اجتماعات مع نظيرها اللبناني نجيب ميقاتي، لبحث العلاقات الثنائية، وخفض التصعيد في المنطقة، كما ستقوم أيضا بزيارة القوات الإيطالية المشاركة في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "اليونيفيل" في جنوب لبنان.

وأشار سنجاب إلى أن "ملوني" تؤكد التزام إيطاليا بدعم استقرار لبنان، مشددًا على ضرورة تجنب أي خطر للتصعيد على طول الحدود اللبنانية، لافتًا إلى أن زيارة "ملوني" للعاصمة بيروت هي الأهم والأكبر منذ بداية التوترات لوجود حالة من الترقب الكبير بإمكانية الضغط من أجل التهدئة في الجنوب اللبناني.