الأربعاء 27 مارس 2024
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"القاهرة الإخبارية" تعرض لقطات من حريق فى مبنى ومصنع بمستوطنة كريات شمونة (فيديو)

حريق في مبنى ومصنع
حريق في مبنى ومصنع بمستوطنة كريات شمونة

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية لقطات تظهر اندلاع حريق في مبنى ومصنع بمستوطنة كريات شمونة بعد إطلاق رشقة صاروخية من لبنان.

وفي وقت سابق، أكد إعلام إسرائيلي، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، إصابة مستوطن ومقتل أخر إثر إطلاق رشقة صاروخية من لبنان تجاه كريات شمونة، لافتًا إلى أن طواقم الإطفاء تعمل في عدة ساحات بأنحاء كريات شمونة الآن بعد سقوط الصواريخ، ويجرى البحث عن المزيد من الجرحى.

يأتي ذلك بعد إعلان حزب الله اللبناني عن قصف مستوطنة كريات شمونة وقيادة اللواء 769 بعشرات الصواريخ، وذلك بسبب شن الطيران الحربي التابع للاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأولى اليوم الأربعاء، غارات عنيفة على بلدة الهبارية جنوب لبنان.

إسرائيل حزب الله اللبناني مستوطنة كريات شمونة لبنان

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