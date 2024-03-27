الآليات العسكرية الإسرائيلية تطلق النار على مجمع الشفاء الطبى بقطاع غزة

قال بشير جبر إن المستشفيات والمجمعات الطبية هي العنوان الأبرز خلال الأيام الأخيرة للعدوان على قطاع غزة.

وتابع أن الآليات العسكرية الإسرائيلية ما زالت تحاصر مجمع الشفاء الطبي بجانب إطلاق النار والقذائف على المجمع، واحتجاز المرضى والأطباء داخل المجمع، فيما تستهدف الطائرات الحربية الإسرائيلية والآليات العسكرية المباني المحيطة بالمجمع.

وأشار إلى أنه، خلال الساعات الماضية، استهدفت الطائرات الحربية عددًا من البنايات تضم أكثر من 100 شقة سكنية، وما زال هناك عدد كبير من الشهداء والمفقودين أسفل ركام هذه المنازل المدمرة.