الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"تقود حملة تجسس عالمية".. اتهام خطير من بريطانيا لـ الصين (فيديو)

القراصنة الصينية
القراصنة الصينية

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "“تقود حملة تجسس عالمية.. اتهام خطير من بريطانيا لـ الصين".

 

وفي خطوة جديدة من خطوات الحرب الباردة بين الغرب والصين اتهم مسؤولون بريطانيون مجموعة تجسس على صلة بالصين، بالقيام بحملة تجسس إلكتروني واسعة النطاق شملت مسؤولين وموظفين وبرلمانيين بريطانيين عبر القيام بعمليات تجسس استهدفتهم خلال الفترة الماضية.

 

واتهمت السلطات البريطانية، القراصنة الصينيون بأنهم ذراع لوزارة أمن الدولة الصينية وأن الصين استخدمتهم لتنظيم حملتين إلكترونيتين خبيثيتين طالت اللجنة الانتخابية وبرلمانيين بريطانيين وهي الاتهامات التي نفتها بكين.

 

ومن جهتها أكدت الخارجية الصينية أن بريطانيا لم تقدم أدلة كافية على اتهاماتها لبكين بشأن هجمات قرصنة داخل بريطانيا، كما وصفت السفارة الصينية في لندن الاتهامات البريطانية بأنها افتراءات وملفقة بالكامل.

طائرات الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل قطاع غزة حملة تجسس عالمية بريطانيا الصين أمن الدولة الصينية الخارجية الصينية السفارة الصينية في لندن

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