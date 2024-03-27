الأربعاء 27 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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الاحتلال يعلن إصابة 22 عسكريًا فى المعارك الدائرة بغزة خلال الـ24 ساعة الماضية

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عن إصابة 22 عسكريًا إسرائيليًا في المعارك الدائرة بقطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وأوضح جيش الاحتلال، أن صاروخًا أطلق من قطاع غزة سقط نحو مستوطنة كيسوفيم.

كما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه تم استهداف ثكنة راميم شمال إسرائيل بصواريخ قادمة من لبنان.

وفي السياق ذاته، قصفت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم، تجمعات لجنود الاحتلال بمحيط مجمع الشفاء الطبي بقذائف الهاون.

القاهرة الإخبارية الاحتلال قطاع غزة المعارك كيسوفيم مجمع الشفاء الطبي المقاومة الفلسطينية

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