"القاهرة الإخبارية": موسكو تحولت إلى مراكز عسكرية منذ الهجوم الأخير

قال حسين مشيك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من العاصمة الروسية موسكو، إنه منذ يوم الجمعة الماضي، أي منذ الهجوم الإرهابي الأخير، والعاصمة الروسية تحوّلت إلى مراكز عسكرية وأمنية، وجميع الطرقات في العاصمة موسكو وضواحيها تشهد إجراءات أمنية مشددة.

وأضاف مشيك، اليوم، خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أنه يوجد على الطرقات عدد كبير من رجال الأمن الروس الذين يفتشون السيارات والتدقيق في أوراق المدنيين وخاصة المهاجرين من آسيا الوسطى، حيث يتم تدقيق أوراقهم بشكل كبير للغاية من قبل الحرس الوطني الروسي والأجهزة الأمنية المختلفة.

وتابع أن هناك إغلاقا تاما لعدد من الشوارع وخصوصًا الشوارع المؤدية إلى وسط العاصمة موسكو والكرملين، موضحًا أن السلطات حتى هذه اللحظة لم تذكر الأسباب التي دفعتها إلى إغلاق عدد كبير من الشوارع.