"شكرى" يؤكد رفض القاهرة القاطع لأى عملية عسكرية برية فى رفح الفلسطينية

أكد سامح شكري وزير الخارجية، لنظيره البريطاني ديفيد كاميرون، رفض القاهرة التهجير القسري للفلسطينيين وأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية؛ إضافة إلى رفض القاهرة القاطع لأي عملية عسكرية برية في رفح الفلسطينية؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأوضح شكري، خلال مكالمة هاتفية لنظيره البريطاني مواصلة مصر جهودها لتسهيل التوصل إلى اتفاق لإقرار التهدئة في غزة.

كما أكد وزير الخارجية، ضرورة وضع حد للسياسات والممارسات الإسرائيلية الرامية لخلق واقع غير مأهول بالحياة في قطاع غزة.