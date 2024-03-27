الأربعاء 27 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"شكرى" يؤكد رفض القاهرة القاطع لأى عملية عسكرية برية فى رفح الفلسطينية

سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية ونظيره البريطاني ديفيد كاميرون

أكد سامح شكري وزير الخارجية، لنظيره البريطاني ديفيد كاميرون، رفض القاهرة التهجير القسري للفلسطينيين وأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية؛ إضافة إلى رفض القاهرة القاطع لأي عملية عسكرية برية في رفح الفلسطينية؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأوضح شكري، خلال مكالمة هاتفية لنظيره البريطاني مواصلة مصر جهودها لتسهيل التوصل إلى اتفاق لإقرار التهدئة في غزة.

كما أكد وزير الخارجية، ضرورة وضع حد للسياسات والممارسات الإسرائيلية الرامية لخلق واقع غير مأهول بالحياة في قطاع غزة.

القاهرة الإخبارية القاهرة التهجير القسرى القضية الفلسطينية عملية عسكرية رفح

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