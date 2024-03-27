الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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نتنياهو: قرارنا بعدم إرسال وفد إلى واشنطن رسالة لحماس بأن الضغط علينا لن ينجح

نتنياهو
نتنياهو

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن قرار الحكومة الإسرائيلية بعدم إرسال وفد إلى واشنطن كان رسالة لحركة حماس بأن الضغط الدولي على إسرائيل لن ينجح؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

نتنياهو يلغى زيارة وفد بلاده إلى واشنطن

وفي وقت سابق، ألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين الماضي، زيارة الوفد الإسرائيلي إلى البيت الأبيض، بحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، بعد أن أسقطت الولايات المتحدة تهديدًا باستخدام حق النقض ضد تصويت في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نقلته قناة "كان" المملوكة للدولة في إسرائيل، ما يلي: "وتراجعت الولايات المتحدة عن موقفها الثابت في مجلس الأمن الذي يربط وقف إطلاق النار بالإفراج عن الرهائن".

نتنياهو يهدد أمريكا: إلغاء مغادرة وفد إسرائيل حال عدم استخدام الفيتو ضد قرار مجلس الأمن

وقبل التصويت، هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بإلغاء زيارة لوفد إسرائيلي إلى واشنطن العاصمة كان من المقرر أن يقوم بها في أوائل هذا الأسبوع لمناقشة الهجوم الإسرائيلي المخطط له على مدينة رفح في غزة، وهو أمر عارضته إدارة بايدن.

نتنياهو واشنطن إسرائيل القاهرة الإخبارية حركة حماس الضغط الدولي

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