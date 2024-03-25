عاجل.. نتنياهو يلغى زيارة وفد بلاده إلى واشنطن بعد امتناعها عن استخدام الفيتو بمجلس الأمن

ألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، زيارة الوفد الإسرائيلي إلى البيت الأبيض، بحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، بعد أن أسقطت الولايات المتحدة تهديدًا باستخدام حق النقض ضد تصويت في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نقلته قناة "كان" المملوكة للدولة في إسرائيل، ما يلي: "وتراجعت الولايات المتحدة عن موقفها الثابت في مجلس الأمن الذي يربط وقف إطلاق النار بالإفراج عن الرهائن".

تهديدات نتنياهو بإلغاء زيارة الوفد الإسرائيلي إلى واشنطن



وقبل التصويت، هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بإلغاء زيارة لوفد إسرائيلي إلى واشنطن العاصمة كان من المقرر أن يقوم بها في أوائل هذا الأسبوع لمناقشة الهجوم الإسرائيلي المخطط له على مدينة رفح في غزة، وهو أمر عارضته إدارة بايدن.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إلى تنفيذ القرار الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، مضيفًا أن "الفشل لن يغتفر".

وجاء في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي لجوتيريش ما يلي: لقد وافق مجلس الأمن للتو على القرار الذي طال انتظاره بشأن غزة، والذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، ويجب تنفيذ هذا القرار، وسيكون الفشل لا يغتفر.

وفي اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، انتقدت السفيرة الأمريكية ليندا توماس جرينفيلد ما قالت إنه النهج الساخر لروسيا والصين، وقالت إن الولايات المتحدة تشعر بخيبة أمل لأن القرار لا يزال لا يذهب إلى حد إدانة حماس باعتبارها منظمة إرهابية.

قالت: وفي الأسبوع الماضي فقط، استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد قرار يدين هذا الهجوم المروع، وهو القرار الذي أيدته الغالبية العظمى من أعضاء هذا المجلس.

لقد أظهروا مرارًا وتكرارًا أنهم غير مهتمين فعليًا بتعزيز السلام الدائم من خلال الجهود الدبلوماسية.

وعلى الرغم من كل خطاباتهم، فهم غير مهتمين بتقديم أي مساهمات ذات معنى للجهود الإنسانية. وبدلاً من ذلك، فإنهم يستخدمون هذا الصراع المدمر كهراوة سياسية لمحاولة تقسيم هذا المجلس في وقت نحتاج فيه إلى الاجتماع معًا. إنه ساخر للغاية، ويجب علينا جميعًا أن نرى من خلال ذلك.