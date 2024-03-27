مؤسسة "جالوب": الرأى العام الأمريكى يتراجع عن دعم العمليات العسكرية الإسرائيلية على غزة

كشف استطلاع لمؤسسة جالوب الأمريكية، عن أن الرأي العام بالولايات المتحدة يتراجع عن دعم العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وفي سياق آخر، استدعت إسرائيل فريق المفاوضات الخاص بها من قطر بعد 10 أيام من المحادثات حول صفقة الإفراج عن المحتجزين المحتملة والتي وصلت إلى طريق مسدود، بعد رفض حماس مقترح التسوية الأمريكي وإقرار مجلس الأمن للمرة الأولى إيقاف الحرب في غزة بشكل فوري، حيث دافعت الولايات المتحدة للمرة الأولى عن حماس في الكواليس لتشعل فصلًا جديدًا في الخلاف الأمريكي الإسرائيلي، وفقًا لما نشره موقع "أكسيوس" الأمريكي.

الولايات المتحدة تدافع عن حماس وتتهم إسرائيل بعرقلة المفاوضات



وبحسب الموقع، فإن توقف المباحثات أثار حرب تصريحات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، لتضاف لسلسلة تداعيات الجمود في العلاقات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن.