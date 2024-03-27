الأربعاء 27 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مصطفى عمار: مسلسل “مليحة” يوثق أحقية الفلسطينيين فى الأرض

مصطفى عمار
مصطفى عمار

أكد الكاتب الصحفي مصطفى عمار، أن الحلقة الأولى من مسلسل مليحة أوضح أمورًا كثيرة، مشددًا على أن الرسالة جاءت واضحة وهو أن مليحة وشعبها هم أصحاب الأرض الحقيقيون ولن يغادروها إلى أي مكان آخر.

وأضاف عمار، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه رغم كل ما يحدث داخل قطاع غزة وداخل الأراضي المحتلة سيعود كل فلسطيني في يوم من الأيام ليبقى في أرضه وجذوره، موضحًا أن هذا ما تؤكد عليه الدولة المصرية دائمًا في كل خطاباتها السياسية وكل ما يكتبه الكتاب الصحفيون وما ينادي به الإعلام المصري.

وأوضح أن الرسالة كانت واضحة من الحلقة الأولى في "مليحة" منحت المواطن المصري والعربي بادرة أمل بأننا لن ننسى فلسطين ولن نتراجع عن دعمها، كما أنه في الداخل الإسرائيلي أيقنوا أنهم أمام عمل لن يمر مرور الكرام.

وتابع: "بعد حلقة اليوم ننتظر هجومًا على المسلسل لمحاولة إيقاف عرضه والتقليل من شأنه واتهامه بنشر الأكاذيب كعادة الداخل الفلسطيني".

مسلسل مليحة القاهرة الإخبارية قطاع غزة مليحة الدولة المصرية الإعلام المصري

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