القاهرة الإخبارية| 4 شهداء و10 جرحى فى قصف استهدف خيام النازحين شمال رفح

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، بارتقاء 4 شهداء وأكثر من 10 جرحى من الفلسطينيين جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لخيام النازحين في مخيم الشابورة شمال مدينة رفح الفلسطينية؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية.

وقبل قليل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عن إصابة 22 عسكريًا إسرائيليًا في المعارك الدائرة بقطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأوضح جيش الاحتلال، أن صاروخًا أطلق من قطاع غزة سقط نحو مستوطنة كيسوفيم.