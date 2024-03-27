الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"ردود فعل قوية ونتوقع نجاحا كبيرا".. كاميرا القاهرة الإخبارية تحاور صناع مسلسل "حق عرب"

مسلسل حق عرب
مسلسل حق عرب

التقت كاميرا “القاهرة الإخبارية” بصناع مسلسل حق عرب، والذي يقدم مزجًا من الدراما والتشويق في إطار شعبي، حيث يواصل أبطال وصناع مسلسل حق عرب تصوير مشاهده الأخيرة.

 

«حق عرب فيه ريحة نجاح وهيتشاف كتير»

وقالت الفنانة وفاء عامر: “من ساعة مقرأت المسلسل ولقيته مختلف يمكن أكون عملت شعبي قبل كده لكن المسلسل ده شعبي مختلف، وشميت فيه ريحة نجاح والمسلسل ده هيتشاف كتير”.

 

«الأسبوع القادم تصوير مشاهده الأخيرة»

فيما قال إسماعيل فاروق مخرج المسلسل:"من أول ما اتقابلنا واحنا حاطين عنينا على الدراما بتاعت المسلسل وحاطين هدف قدامنا ان احنا نبقى في نقطة معينة في رمضان وازاي نقدر نجذب المشاهد من أول يوم لحد آخر يوم، وعلى آخر الاسبوع الجاي هنكون خلصنا تصوير المسلسل".

 

ردود الأفعال قوية جدًا

بينما قال الفنان صبري فواز: “ردود الأفعال قوية جدًا وجاية من الشارع فلما بروح في أي مكان في الشارع الناس بتناديني باسم الشخصية، ولو قلنا لزمات فهيا بتتقال، والناس عاجبها جدًا الصراع ما بين الخير والشر وبين البطل الشعبي والشرير، والناس مستية دول الوقت الاتنين يتقابلوا”.

 

أبطال مسلسل حق عرب
والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب
وتدور أحداث مسلسل حق عرب في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من ازمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.

 

مسلسل حق عرب الدراما القاهرة الإخبارية حق عرب المشاهد الاخيرة

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