الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

البيت الأبيض: نعمل على تحديد موعد للاجتماع مع إسرائيل بشأن العملية العسكرية فى رفح

البيت الأبيض
البيت الأبيض

أكد البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على تحديد موعد للاجتماع مع إسرائيل بشأن العملية العسكرية المحتملة في رفح الفلسطينية؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

 

"شكرى" يؤكد رفض القاهرة القاطع لأى عملية عسكرية برية فى رفح الفلسطينية

 

وفي سياق متصل، أكد سامح شكري وزير الخارجية، لنظيره البريطاني ديفيد كاميرون، رفض القاهرة التهجير القسري للفلسطينيين وأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية؛ إضافة إلى رفض القاهرة القاطع لأي عملية عسكرية برية في رفح الفلسطينية؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأوضح شكري، خلال مكالمة هاتفية لنظيره البريطاني مواصلة مصر جهودها لتسهيل التوصل إلى اتفاق لإقرار التهدئة في غزة.

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القاهرة الإخبارية البيت الأبيض الولايات المتحدة إسرائيل العملية العسكرية رفح

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