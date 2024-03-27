شهداء ومصابون فى غارة إسرائيلية على بلدة طير حرفا بجنوب لبنان

أفادت مراسل قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بارتقاء شهداء ومصابين في غارة إسرائيلية على بلدة طير حرفا بجنوب لبنان.

فيما أكدت مصادر أمنية، أن 5 أشخاص قتلوا من بينهم مقاتلون من حزب الله اللبناني في غارة للاحتلال الإسرائيلي بجنوب لبنان.

وقبل قليل، أعلن حزب الله اللبناني، عن استهدافه التجهيزات التجسسية في موقع مسكاف عام، وحقق إصابة مباشرة، كما استهدف قوة مشاة للاحتلال الإسرائيلي في حرش راميم وأوقع أفرادها بين قتيل وجريح؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

كما أكدت وسائل إعلام لبنانية، أن هناك قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا استهدف بلدتي الطيبة والعديسة جنوبي البلاد.