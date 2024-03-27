الأربعاء 27 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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أبوشامة: إسرائيل تضع العراقيل أمام إعادة إعمار قطاع غزة

محمد مصطفى أبو شامة
محمد مصطفى أبو شامة

قال الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبوشامة، إنّ  إسرائيل تضع العراقيل أمام إعادة إعمار قطاع غزة، مشددًا على أن القانون الدولي يلزمها بإعادة الإعمار، لكن التزامها بأي قانون دولي محل نقاش واستفهام.

 

وأضاف أبوشامة، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم"، المُذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن المحاكم الإسرائيلية حكمت لضحايا أحداث 7 أكتوبر بتعويضات ضد السلطة الفلسطينية، كما أن القانون في إسرائيل يرى أن كل ما حدث في غزة ليس جريمة ولكن دفاعًا عن النفس.

 

وأوضح، أنه في الآونة الأخيرة، انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي (سوشيال ميديا) للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية عندما فاجأه صحفي أمريكي وسأله مَن سيتحمل تكلفة إعادة إعمار غزة؟ وارتبك متحدث الخارجية وقال إن هناك دولًا من المنطقة ربما تشارك في حال موافقة إسرائيل على ذلك.

 

وأشار، إلى أن إسرائيل وضعت مسألة إعادة إعمار قطاع غزة في ذيل أجندتها لليوم التالي لإيقاف الحرب، حيث يتم التعامل مع اليوم التالي لإيقاف الحرب على أنه مجهول في المستقبل لا ندري متى سيتحقق، موضحًا أن إسرائيل وضعت اشتراطات كثيرة كلها غير محددة وتتعلق بالتزام أهالي القطاع بكل التعليمات التي تطلبها سلطات الاحتلال سواء على مستوى الدين أو تربية الأطفال، وكلها أمور معقدة وتستدعي جهدًا كبيرًا جدًا كي نصل إلى مرحلة الإعمار. 

 

القاهرة الإخبارية إسرائيل قطاع غزة إعادة إعمار المحاكم الإسرائيلية 7 أكتوبر

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