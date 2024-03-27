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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل مليحة الحلقة 2.. الفتاة الفلسطينية تتذكر النزوح الأول

مسلسل مليحة
مسلسل مليحة

أثناء استقلال مليحة والمتبقي من عائلتها المركبة المتجهه إلى مصر خلال أحداث الحلقة الثانية من مسلسل مليحة شريط من الذكريات المؤلمة يدور في ذهنها وسط غلبة الدموع عليها.

مسلسل مليحة الحلقة 2

تتذكر مليحة مشهد نزوحها وأسرتها من قبل من ديارهم في فلسطين وهي طفلة وكان يحملها عندئذ على أكتافه شقيقها الأكبر الذي استشهد بعد تفجير منزلها الاخير في ليبيا وكانت هي ودميتها وسط الآلاف من النازحين الأطفال والشيوخ والمرضى التاركين لديارهم بسبب عدوان العدو الإسرائيلي عليهم.

في أثناء مرور شريط ذكريات مليحة بذهنها، يستقل المركبة ومن عند مدينة السلوم على الحدود المصرية الليبية أحد الأشخاص المجهولين ويحمل في يديه حقيبة كبيرة مجهول هو الأخر محتواها.

أحداث الحلقة الأولى من مسلسل مليحة 

وكان شهد مسلسل مليحة الحلقة الأولى تذكرها أيضًا عند عودتها إلى المنزل بعد عملها في المستشفى أحداث الانتفاضية الثانية بفلسطين، وما تم فيها من تخريب على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، والعذاب الجسدي والنفسي الذي تعرضت له هي وأهلها جراء تلك الأحداث وذلك قبل أن تغادر فلسطين متجهة إلى ليبيا، حتى بدت علامات الحزن والشجن عليها.

و تضمنت الحلقة الأولى من مسلسل مليحة أيضًا حديثها مع جدتها ديانا رحمة عن كيف افتقدت العودة إلى ديارها في فلسطين، وعندئذ ستألها جدتها هل تذكر منزلهم في فلسطين، لتجيب مليحة على الفور أن كل شق على جدران منزله تذكره، وأنها لا تنسى أى شيء يخص فلسطين أو منزلهم هناك.

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قنوات وموعد عرض مسلسل مليحة

ومسلسل مليحة يعرض على 3 قنوات هم"الحياة" و"أون" و"سي بي سي"، بالإضافة إلى عرضه على منصة "واتش أت".

و على قناة ON يعرض مسلسل مليحة في تمام الساعة 11:30 مساء، بينما يعرض على قناة CBC في تمام الساعة 6:05 فور أذان المغرب، وتعاد الحلقة في تمام الساعة 9:45 صباحا، بينما يعرض مسلسل مليحة كذلك عبر شاشة قناة الحياة في تمام الساعة 11:15 مساء، ويعاد الساعة 8:15 صباحا، والاعادة الثانية الساعة 5 صباحا.

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