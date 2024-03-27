الأربعاء 27 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل مليحة.. حدث مأساوي أبرز أحداث الحلقة 2

مسلسل مليحة
مسلسل مليحة

حدث مأساوي شهده أحداث الحلقة الثانية من مسلسل مليحة، وهو إطلاق عناصر إرهابية قنابل ووابل من الرصاصات تسبب عنها تفجير المنطقة التي يقع فيها منزل مليحة بدولة ليبيا الشقيقة، ودمارها بالكامل والإتيان على الأخضر واليابس فيها.

 ونتج عن ذلك التفجير أن فقدت مليحة شقيقها وشقيقتها بعد أن سقطوا شهداء اثر هذا التفجير، ولم ينجو سوى الجد والجدة، كما شرد أهالي المنطقة جميعًا وأصبحت ديارهم حطامًا.

موعد مسلسل مليحة

واليوم هو موعد عرض الحلقة الثانية من مسلسل مليحة والتي انطلق عرضها أمس الثلاثاء 16رمضان، لتعرض أولى حلقات حلقاته ليكون عرضه بالنصف الثاني من شهر رمضان 2024.

ومسلسل مليحة يعرض على 3 قنوات هم"الحياة" و"أون" و"سي بي سي"، بالإضافة إلى عرضه على منصة "واتش أت".

مسلسل مليحة الحلقة الأولى.. تعرض فتاة فلسطينية لمضايقات على يد زميلتها

مسلسل مليحة ملخص أحداث الحلقة 1.. حريق منزل الفتاة الفلسطينية

و على قناة ON يعرض مسلسل مليحة في تمام الساعة 11:30 مساء، بينما يعرض على قناة CBC في تمام الساعة 6:05 فور أذان المغرب، وتعاد الحلقة في تمام الساعة 9:45 صباحا، بينما يعرض مسلسل مليحة كذلك عبر شاشة قناة الحياة في تمام الساعة 11:15 مساء، ويعاد الساعة 8:15 صباحا، والاعادة الثانية الساعة 5 صباحا.

أبطال مسلسل مليحة

الفنانة ميرفت أمين ودياب وأمير المصري،سيرين خاس،وروفى الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، بالإضافة إلى العديد من النجوم هم ابطال مسلسل مليحة، والمسلسل من إنتاج شركةDS+، وتأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية.

قصة مسلسل مليحة

وقصة مسلسل مليحة تدور حول فتاة فلسطينية تدعي مليحة تعيش هي وأسرتها في دولة ليبيا الشقيقة نتيجة رحيلها عن موطنها أثناء انتفاضة عام 2000، والعدوان الإسرائيلي على فلسطين، ولكن هذه الفتاة تقرر أن تعود إلى زيارتها الفلسطينية وهنا تبدأ رحلة محفوفة بالمخاطر والصعوبات. 

يهمك أيضا:

مسلسل سر المسجد أحداث الحلقة 17.. الشيخ صلاح يوضح دور المساجد في انتشار العدل

مسلسل صيد العقارب الحلقة 17.. ميار الغيطي تبكي على سجادة الصلاة.. ماذا حدث؟

مسلسل مليحة مليحة موعد عرض مليحة موعد عرض مسلسل مليحة موعد اعادة مسلسل مليحة قصة مسلسل مليحة أبطال مسلسل مليحة موعد عرض مسلسل دياب مسلسل ميرفت امين دياب قنوات عرض مليحة قنوات عرض مسلسل مليحة موعد مسلسل مليحة الحلقة الاولي من مليحة مليحة الحلقة الاولي مليحة الحلقة 1 الحلقة 1 من مسلسل مليحة الحلقة الاولي من مسلسل مليحة مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

الأكثر قراءة

وزير الرياضة يفتح ملف صلاح والعميد ويكشف موعد عودة مو للمنتخب

أحمد عبدالعزيز يرد على منتقدى مشهد التخفى فى "سوق العصر"

أيتن عامر: "90% من الرجالة لا تكفيهم امرأة واحدة"

انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور

أسوانية "تتاجر مع الله": توزيع 500 زجاجة عصير على الصائمين فى رمضان (بث مباشر)

رسميًا.. قرار جديد من FIFA لمهاجم الأهلى الفلسطينى وسام أبوعلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

ماذا تفعل غرفة التجارة؟

محمد سميح

ياسر جلال.. النجومية قرار

محمد العسيري

السر فى المطرية

ماجد حبته

موازنة الحكومة العامة

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (2)

جمال-أسعد

الاختراق اليهودى للكنيسة

كريم السقا

نحو تنمية صناعية لا مركزية

محمد الراعي

أخطاء منتخب حسام.. ومكاسب التجربة الكرواتية

صور

كرواتيا "تخطف" كأس عاصمة مصر من الفراعنة

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

محطة تل أبيب

المزيد

رويترز: أمريكا وبريطانيا تفرضان عقوبات على جهة تمويل مرتبطة بحماس

إسرائيل دمرت غزة وهُزمت أمام حماس.. الاحتلال يفشل فى تدمير الحركة

الخارجية الفلسطينية: إطالة نتنياهو أمد الحرب هروب من استحقاقات حل الصراع