مسلسل مليحة.. حدث مأساوي أبرز أحداث الحلقة 2

حدث مأساوي شهده أحداث الحلقة الثانية من مسلسل مليحة، وهو إطلاق عناصر إرهابية قنابل ووابل من الرصاصات تسبب عنها تفجير المنطقة التي يقع فيها منزل مليحة بدولة ليبيا الشقيقة، ودمارها بالكامل والإتيان على الأخضر واليابس فيها.

ونتج عن ذلك التفجير أن فقدت مليحة شقيقها وشقيقتها بعد أن سقطوا شهداء اثر هذا التفجير، ولم ينجو سوى الجد والجدة، كما شرد أهالي المنطقة جميعًا وأصبحت ديارهم حطامًا.

موعد مسلسل مليحة

واليوم هو موعد عرض الحلقة الثانية من مسلسل مليحة والتي انطلق عرضها أمس الثلاثاء 16رمضان، لتعرض أولى حلقات حلقاته ليكون عرضه بالنصف الثاني من شهر رمضان 2024.

ومسلسل مليحة يعرض على 3 قنوات هم"الحياة" و"أون" و"سي بي سي"، بالإضافة إلى عرضه على منصة "واتش أت".

و على قناة ON يعرض مسلسل مليحة في تمام الساعة 11:30 مساء، بينما يعرض على قناة CBC في تمام الساعة 6:05 فور أذان المغرب، وتعاد الحلقة في تمام الساعة 9:45 صباحا، بينما يعرض مسلسل مليحة كذلك عبر شاشة قناة الحياة في تمام الساعة 11:15 مساء، ويعاد الساعة 8:15 صباحا، والاعادة الثانية الساعة 5 صباحا.

أبطال مسلسل مليحة

الفنانة ميرفت أمين ودياب وأمير المصري،سيرين خاس،وروفى الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، بالإضافة إلى العديد من النجوم هم ابطال مسلسل مليحة، والمسلسل من إنتاج شركةDS+، وتأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية.

قصة مسلسل مليحة

وقصة مسلسل مليحة تدور حول فتاة فلسطينية تدعي مليحة تعيش هي وأسرتها في دولة ليبيا الشقيقة نتيجة رحيلها عن موطنها أثناء انتفاضة عام 2000، والعدوان الإسرائيلي على فلسطين، ولكن هذه الفتاة تقرر أن تعود إلى زيارتها الفلسطينية وهنا تبدأ رحلة محفوفة بالمخاطر والصعوبات.

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