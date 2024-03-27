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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل سر المسجد أحداث الحلقة 17.. الشيخ صلاح يوضح دور المساجد في انتشار العدل

سر المسجد
سر المسجد

بدأت أحداث الحلقة 17 من مسلسل سر المسجد بحديث دار بين الشيخ صلاح وسيف عن الرمز الجديد والذي كان يدل على دور المسجد في انتشار العدل.

مسلسل سر المسجد أحداث الحلقة 17

وأوضح الشيخ صلاح أن المساجد لها دور نافعه بخلاف العبادات حيث كان لها أدوار اجتماعية كتيرة، وبدأ الشيخ صلاح بتوضيح شرح نشر العدل بين الناس ويوضح الفرق بينه وبين الظلم.

واستطاعت حبيبة الدخول إلى جهاز غلباوي مرة أخرى، وتهكر معلومات الأجهزة الأمنية الخاصة بية، حيث استطاعت معرفة رمز جديد. 

موعد عرض مسلسل سر المسجد الحلقة 18

ويعرض مسلسل سر المسجد على قناة الحياة في مواعيد محددة خلال شهر رمضان، حيث يأتي ضمن جدول برامج المسلسلات الرمضانية ويعرض المسلسل يوميا في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً (6:05) بالتزامن مع وقت الإفطار، ولا يوجد موعد لإعادة للمسلسل.

شخصيات مسلسل سر المسجد

مسلسل سر المسجد هو أحد المسلسلات البارزة التي تم طرحها خلال هذا الموسم، حيث تمتاز بقصتها المشوقة والمحفزة للتفكير، ويتمحور المسلسل حول مجموعة من الشخصيات، بما في ذلك سيف، حبيبة، ياسين، الأب أمين، والقرد ميمو، والتي تعيش مغامرات شيقة داخل المسجد وتتعلم من خلالها قيمًا ومبادئ دينية مهمة.

قصة مسلسل سر المسجد

قصة مسلسل سر المسجد تتمحور حول الأب أمين الذي يقرر استخدام تطبيقًا خاصًا لتعليم ابنه سيف كيفية أداء الصلاة واحترام آدابها في المسجد.

ومع إشراكهما في هذه الرحلة التعليمية، يتعرضان فجأة لمغامرة غامضة عندما يتم اختطافهما داخل التطبيق تأخذهم هذه المغامرة إلى عالم مليء بالتحديات والمواقف المثيرة التي تهدف إلى تعليم الأطفال قيم المساجد وأهميتها في الحياة الدينية والاجتماعية.

ويتخلل القصة تفاصيل مشوقة ومثيرة حيث يواجه الأب وابنه مختلف المشاكل والتحديات، ويتعلمان كيفية التعامل معها وحلها بطرق ملهمة ودينية. يتميز المسلسل بتقديمه لقصة مبتكرة وشيقة تتجاوز حدود الترفيه العادي، إذ يسلط الضوء على قيم وتقاليد دينية مهمة بطريقة ممتعة ومشوقة للأطفال.

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