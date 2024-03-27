آيتن عامر لـ"العرافة": "الست اللى تقول على جوزها حاجة وحشة بعد الانفصال مش محترمة"

قالت الفنانة آيتن عامر، إنّ السيدة التي تتحدث بسوء عن طليقها ليست على قدر من الاحترام، معبرة: "الست اللي تقول على جوزها حاجة وحشة بعد الانفصال تبقى مش محترمة، ومينفعش اللي جوه البيت يطلع للعلن".

خلافات آيتن عامر وزوجها

وأكدت الفنانة آيتن عامر، خلال لقائها ببرنامج "العرافة" مع الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن إدارة الأمن الخاصة بالكومباوند الذي كانت تعيش فيه هي التي أبلغت النجدة عن وقوع خلافات بينها وبين طليقها المنتج السينمائي محمد عز العرب، معبرة: "إدارة الكومباوند هي من أبلغت ومن يقول غير ذلك يأتي بالمحضر للإثبات".

كثرة الأقاويل والشائعات

وتابعت: "بعض المواقع الكبيرة تنشر أخبار خاطئة، بالفعل ذهبنا إلى القسم، وأي زوجين ينفصلان تحدث بينهما خلافات، ومش كل حاجة بتتكتب بتبقى صح، وأحيانا تفبرك المواقع عناوينا للحصول على قراءات كثيرة".