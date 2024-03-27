مسلسل مليحة ملخص أحداث الحلقة 1.. حريق منزل الفتاة الفلسطينية

تضمنت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل مليحة عرض حياة عائلتين واحدة مصرية والأخرى فلسطينية سافرت إلى ليبيا هربًا من العدوان.

مسلسل مليحة ملخص الحلقة 1

الأسرة المصرية الأم فيها هي الفنانة ميرفت أمين وهي أم لأدم الذي يعمل ضابطًا في قوات الحدود والذي يجسد دوره الفنان دياب، وأخيه الذي جسد دوره الفنان أمير المصري وهو أمير الابن الأصغر المشاغب والذي يعمل طبيبًا.

عرضت أحداث مسلسل مليحة الحلقة 1، حب "نوسة" ابنة خال أدهم له، ومشاركته الحديث عن مستقبلها المهني في محاولة لجذب انتباهه لها، كما عرضت الحلقة كذلك عن وجود علاقة عاطفية بين كلًا من الفنان أمير المصري وإحدى الفتيات والتي تدعى فريدة وهي علاقة تشجع عليها الام وتسعى لإنجاحها على الرغم من معرفتها بطباع ابنها المتعبة، من أجل هدفها بزواج ابنها الأكبر عقب ذلك.

تضمنت الأحداث أيضًا استدعاء أدهم “الفنان دياب” إلى السلوم، وذلك لقيام بعض العناصر الإرهابية بتنفيذ عملية تهريب سلاح في المنطقة، وانتهت الحلقة على تفجير بعض العناصر الإرهابية لمنزل مليحة.

موعد وقنوات عرض مسلسل مليحة

وانطلق أمس الثلاثاء 16رمضان، عرض أولى حلقات مسلسل "مليحة" ليكون عرضه بالنصف الثاني من شهر رمضان 2024، وهو يعرض على 3 قنوات هم"الحياة" و"أون" و"سي بي سي"، بالإضافة إلى عرضه على منصة "واتش أت".

ويعرض مسلسل مليحة على قناة ON في تمام الساعة 11:30 مساء، بينما يعرض على قناة CBC في تمام الساعة 6:05 فور أذان المغرب، على أن تعاد الحلقة في تمام الساعة 9:45 صباحا، بينما يعرض مسلسل مليحة عبر شاشة قناة الحياة في تمام الساعة 11:15 مساء، ويعاد الساعة 8:15 صباحا، والاعادة الثانية الساعة 5 صباحا.

أبطال مسلسل مليحة

ومسلسل مليحة من بطولة عدد من النجوم أبرزهم الفنانة ميرفت أمين ودياب وأمير المصري،سيرين خاس،وروفى الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، وهو من إنتاج شركةDS+، وتأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية .